Умер олимпийский чемпион по хоккею Ионов

Известный советский хоккеист Анатолий Ионов, олимпийский чемпион 1968 года, скончался на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

«На 80-м году ушел из жизни прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Анатолий Семенович Ионов», – сообщается на сайте ФХР.

Ионов выступал на позиции нападающего за команды «Электросталь», «Крылья Советов», ЦСКА. Становился олимпийским чемпионом (1968), трижды – чемпионом мира (1965, 1966, 1968). Четырехкратный чемпион СССР, в чемпионатах провел более 300 матчей, забросил 139 шайб. За сборную СССР на олимпийских играх и чемпионатах мира провел 14 матчей, забросил 5 шайб.

Также ФХР сообщает о смерти на 84-м году жизни хоккеиста Геннадия Андрианова, двукратного бронзового призера чемпионата СССР (1961, 1966).