Опознаны пять погибших под лавиной на Алтае туристов

В Республике Алтай опознаны все пять тел туристов, найденные после гибели под лавиной, трое из них уже переданы родственникам, сообщили в региональном следственном управления СК России по региону.

«Завершены процедуры опознания всех найденных пяти туристов. Трое из них уже переданы родственникам для погребения, еще по двум эксперты проводят судебно-медицинские работы», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Уголовное дело не возбуждалось.

6 мая на Южно-Чуйском хребте под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семь человек погибли, две девушки спаслись.

Было обнаружено пять тел, в субботу поисковая операция была приостановлена на полтора месяца из-за опасности нового схода лавины.