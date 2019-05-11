Поиски погибших в горах Алтая остановили из-за опасности

Поисковая операция на месте гибели туристов в горах Алтая на Южно-Чуйском хребте будет приостановлена на полтора месяца из-за опасности нового схода лавины, в субботу спасатели вернулись на точки базирования, сообщили в главном управлении МЧС по Республике Алтай.

«В результате обследования территории выяснилось, что для спасателей существует опасность схода повторной лавины: они поднялись на вершину и увидели скопления снежных масс, кроме того, там плохая погода», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Представитель ГУ МЧС по региону сказал, что специалисты обследовали всю территорию, кроме одного участка, где слишком большая глубина для трехметрового щупа. «На полтора месяца приостанавливаются работы – лавина подтает, и можно будет продолжать работы», – сказал он.

30 спасателей на двух вертолетах в субботу вылетят с места трагедии и увезут в Горно-Алтайск два тела туристов, найденные ранее, но которые из-за плохой погоды не смогли доставить на опознание.

Напомним, 6 мая на Южно-Чуйском хребте под лавину попала туристическая группа из девяти человек, семь из них погибли, двум девушкам удалось спастись. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, обнаружено пять тел.