Умерла звезда сериала «Твин Пикс»

В США на 73 году жизни от рака умерла актриса и модель Пегги Липтон, известная по одной из ролей сериала «Твин Пикс», сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

«Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Каждый момент, проведенный вместе с ней, был большим счастьем для нас», – приводит РИА «Новости» заявление дочерей актрисы Кидады и Рашиды Джонс.

Липтон родилась в Нью-Йорке 30 августа 1946 года. В 1971 году получила премию «Золотой глобус» за «лучшую женскую роль в телевизионном драматическом сериале» (за сериал «The Mod Squad»).

В 1989 году снялась в культовом телесериале «Твин Пикс», сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс. В последние годы играла эпизодические роли в телесериалах, в 2017 году снова сыграла хозяйку закусочной в третьем сезоне сериала «Твин Пикс».