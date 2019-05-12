Конфронтацию с Россией в Польше признали поражением

Экс-глава польской военной контрразведки генерал Януш Носек выразил мнение, что отсутствие контактов с Россией для Польши не успех, а поражение; он призвал Варшаву строить с Москвой отношения, «потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни НАТО».

Выступая на конференции, организованной фондом Stratpoints, польский генерал напомнил, что Россия – сосед Польши, и продолжит им оставаться, передает РИА «Новости».

«Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу», – сказал Носек, слова которого приводит интернет-издание Defence24.

Помимо него, на конференции выступил бывший президент Польши Бронислав Комаровский, который выразил мнение, что Варшаве следует интегрироваться в западный мир во всех направлениях – политическом, экономическом и военном, иначе она станет «московской».

Также на конференции прозвучало мнение бывшего посла Польши в России Катажины Пелчиньской-Наленч, которая предложила польским властям в отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы «формулировать адекватный ответ». По ее словам, Россия не рассматривает членов НАТО как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.

Напомним, в апреле министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия является «своего рода врагом», а ее действия назвал «угрозой» для стран НАТО. В том же месяце один из польских генералов рассказал о планах ядерного удара по России.