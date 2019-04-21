Польша призвала Турцию дружить с США против России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Турция должна улучшать отношения с главным союзником по НАТО – США, и добавил, что Россия является «своего рода врагом», пишет портал wPolityce.

«Мы призываем Турцию улучшить отношения с Соединенными Штатами – я пригласил Турцию к участию в рабочих группах, которые будут созданы в результате варшавского мирного процесса», – передает слова Чапутовича RT.

Он подчеркнул роль США в НАТО, а также отметил, что все три страны имеют похожие взгляды на значение НАТО.

«Мы похожим образом воспринимаем угрозу, а эта угроза – деятельность России», – заявил Чапутович.

По его словам, Турция в ситуации в Черном море поддерживает Украину и осуждает действия России.

Говоря о покупке Анкарой российской военной техники, польский дипломат заявил, что понимает суверенные решения Турции, но разделяет опасения США и других союзников по НАТО.

«Россия – это своего рода враг, поэтому конечно такие сделки должны заключаться в рамках альянса», – отметил дипломат.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона. После этого США прекратили поставки Турции по программе совместного создания самолета F-35, заявив, что Анкара не сможет одновременно иметь на вооружении и ЗРК С-400, и истребители F-35.

Анкара, тем не менее, заявила, что продолжит участие в программе по производству F-35.