Турция объявила о продолжении участия в программе F-35

Анкара остается не только покупателем истребителей пятого поколения F-35, но и продолжит участие в программе по их производству, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Турция – не только покупатель истребителей F-35, мы остаемся и продолжим оставаться партнером в программе по их созданию», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем, США заявили, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении и российские ЗРК С-400, и истребители F-35. По его словам, это «технически невозможно».

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона. После этого США прекратил поставки Турции по программе совместного создания самолета F-35.