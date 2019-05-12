Далай-лама рассказал россиянам о связи буддизма с квантовой физикой

Во время учений в североиндийской Дхарамсале в предгорьях Гималаев духовный лидер буддистов Далай-лама раскрыл россиянам секрет о том, существует ли он на самом деле, а также рассказал о связи буддизма с современной квантовой физикой.

На учения всемирно известного буддийского лидера в Индии собрались несколько тысяч человек из России и десятков других стран – как практикующие последователи буддизма, так и просто интересующиеся его философией, передает РИА «Новости».

Все явления, учит Далай-лама, существуют лишь на относительном уровне, на уровне наших представлений о них и обозначений. И на этом уровне они могут приносить как пользу, так и вред. Но мы не знаем, каковы они на самом деле, вне связи с другими явлениями, поэтому буддисты говорят о том, что они «пусты».

«Когда я вижу вас, то думаю: вот, российские ученики, вы существуете. И когда вы смотрите на меня, то думаете, что видите Далай-ламу. Но существует ли Далай-лама на самом деле? Таким, каким вы меня представляете? Ведь мое тело не является мной, и моя речь не является мной. Не на что указать пальцем, чтобы сказать точно: вот, это – Далай-лама. Все явления – лишь наши представления о них, лишь обозначения, удобные для нашего ума. И все явления взаимозависимы», – пояснил духовный учитель.

«И это то, о чем говорит современная квантовая физика», – считает Далай-лама.

Буддийские наставники призывают постоянно помнить, что все явления в мире обусловлены причинно-следственными связями. «Необходимо усердно размышлять об этом, видеть взаимозависимость явлений и постигать их пустотность», – призвал Далай-лама во время учений для россиян в предгорьях Гималаев, где расположена его резиденция.

Около 3 тыс. лет назад, напомнил Далай-лама, в Индии появилось понятие «клеша». На современном русском языке его можно пояснить как «омрачение» или «загрязнение». Перечни клеш в разных буддийских учениях могут варьироваться. Но в основном выделяют само неведение, привязанность, гнев (ненависть), гордость, зависть или сомнение. Эти основные клеши порождают другие сопутствующие омрачения, такие как страх, ложь, жадность и многие другие. «Это то, что присутствует в потоке сознания и делает этот поток возбужденным, спутанным, несчастливым», – сказал Далай-лама.

Очищение от этих загрязнений сознания – необходимая практика для достижения совершенства, состояния Будды, Просветленного.

«Но даже небуддисты стремятся избавиться от таких клеш, как привязанность к объектам наслаждения органов чувств. Ради этого люди занимаются, например, аскетическими практиками… В Гималаях проживает много практикующих, которые в заснеженных горах занимаются медитацией обнаженными. Они реализуют тибетскую буддийскую практику туммо (йога внутреннего огня)», – отметил буддийский лидер.

Результативность аскетических практик, по его словам, указывает на то, что счастье – это не удовлетворение чувственных желаний и потребностей, не наличие или отсутствие чего-либо внешнего, а состояние ума. «Подлинное счастье находится внутри, а не снаружи, оно не связано с объектами внешнего мира и органами чувств», – добавил Далай-лама.

Далай-лама подробно разъяснил слушателям из России краткий текст под названием «Три основы пути». Его автор – тибетский философ Чже Цонкапа. Он жил в XIV – XV веках и известен как реформатор буддизма и основатель школы Гелуг, последователями которой стали большинство российских буддистов и духовным наставником которой является Далай-лама.

В тексте Цонкапы рассказывается о том, что необходимо каждому, кто решил стать Просветленным. Необходимо зародить в себе отречение от сансары (стремление освободиться от круговорота бытия), бодхичитту (стремление достичь просветления на благо всех живых существ) и мудрость (правильное воззрение на все явления мира, постижение пустотности).

Говоря о первой основе пути, Далай-лама отметил, что «зародить в себе отречение от сансары можно, осознав четыре благородные истины». Эти истины буддизма гласят, что жизнь в сансаре полна страдания (буддисты используют термин «дукха» – беспокойство неудовлетворенности), страдание имеет причины, страдание можно прекратить и есть путь, ведущий к прекращению от страдания.

Разъясняя вторую основу пути, Далай-лама процитировал строки Цонкапы: «Заключенные в стальную клеть цепляния за «я», окутанные со всех сторон непроглядным мраком неведения, существа рождаются снова и снова в бесконечной самсаре… Созерцая эту участь существ, некогда бывших нам матерями, породи наивысшее намерение – бодхичитту». При этом Далай-лама признался, что порой для большей силы воздействия этих строк заменяет словосочетание «участь матерей» на «свою участь».

О третьей основе пути – мудрости постижения пустоты – Цонкапа говорит, что «пустота проявляется как причина и следствие». И осознание этого позволяет буддистам удерживаться от крайностей (как от этернализма – «крайности бытия», так и от нигилизма – «крайности небытия»).

По словам Далай-ламы, «Три основы пути» Цонкапы готовят слушателя к восприятию главной темы настоящих учений – стихотворного трактата начала первого тысячелетия о природе Будды «Уттаратантры». Этот текст относится к «третьему повороту колеса учения», требует высоко уровня развития и редко преподается публично. Автором «Уттаратантры» считается Майтрея – Будда Грядущего. К учениям для россиян этот фундаментальный трактат с комментариями философа Асанги (IV век) впервые переведен и издан на русском языке. Суть его в том, что каждое живое существо обладает природой Будды (татхагатагарбхой) и может стать по-настоящему совершенным, Просветленным.

Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года ежегодно по просьбе ламы Бурятии Ело Ринпоче, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и при поддержке верховного ламы Тувы Лобсанга Чамзы. Организаторами учений выступают Буддийский центр «Ринпоче Багша» (Бурятия), Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (Калмыкия) и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» (Москва).

Ранее академик РАН, физиолог Святослав Медведев рассказал газете ВЗГЛЯД о своей беседе с Далай-ламой и стремлении российских ученых найти научное объяснение так называемой посмертной медитации – состояния, когда тела умерших буддийских монахов «какое-то время сохраняют подобие жизни тела».