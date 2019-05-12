Далай-лама рассказал россиянам о связи буддизма с квантовой физикой

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12 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 01:32  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к местным аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Далай-лама рассказал россиянам о связи буддизма с квантовой физикой

               12 мая 2019, 00:36
            Фото: Dalai Lama/YouTube
            Текст: Антон Никитин

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            Во время учений в североиндийской Дхарамсале в предгорьях Гималаев духовный лидер буддистов Далай-лама раскрыл россиянам секрет о том, существует ли он на самом деле, а также рассказал о связи буддизма с современной квантовой физикой.

            На учения всемирно известного буддийского лидера в Индии собрались несколько тысяч человек из России и десятков других стран – как практикующие последователи буддизма, так и просто интересующиеся его философией, передает РИА «Новости».

            Все явления, учит Далай-лама, существуют лишь на относительном уровне, на уровне наших представлений о них и обозначений. И на этом уровне они могут приносить как пользу, так и вред. Но мы не знаем, каковы они на самом деле, вне связи с другими явлениями, поэтому буддисты говорят о том, что они «пусты».

            «Когда я вижу вас, то думаю: вот, российские ученики, вы существуете. И когда вы смотрите на меня, то думаете, что видите Далай-ламу. Но существует ли Далай-лама на самом деле? Таким, каким вы меня представляете? Ведь мое тело не является мной, и моя речь не является мной. Не на что указать пальцем, чтобы сказать точно: вот, это – Далай-лама. Все явления – лишь наши представления о них, лишь обозначения, удобные для нашего ума. И все явления взаимозависимы», – пояснил духовный учитель.

            «И это то, о чем говорит современная квантовая физика», – считает Далай-лама.

            Буддийские наставники призывают постоянно помнить, что все явления в мире обусловлены причинно-следственными связями. «Необходимо усердно размышлять об этом, видеть взаимозависимость явлений и постигать их пустотность», – призвал Далай-лама во время учений для россиян в предгорьях Гималаев, где расположена его резиденция.

            Около 3 тыс. лет назад, напомнил Далай-лама, в Индии появилось понятие «клеша». На современном русском языке его можно пояснить как «омрачение» или «загрязнение». Перечни клеш в разных буддийских учениях могут варьироваться. Но в основном выделяют само неведение, привязанность, гнев (ненависть), гордость, зависть или сомнение. Эти основные клеши порождают другие сопутствующие омрачения, такие как страх, ложь, жадность и многие другие. «Это то, что присутствует в потоке сознания и делает этот поток возбужденным, спутанным, несчастливым», – сказал Далай-лама.

            Очищение от этих загрязнений сознания – необходимая практика для достижения совершенства, состояния Будды, Просветленного.

            «Но даже небуддисты стремятся избавиться от таких клеш, как привязанность к объектам наслаждения органов чувств. Ради этого люди занимаются, например, аскетическими практиками… В Гималаях проживает много практикующих, которые в заснеженных горах занимаются медитацией обнаженными. Они реализуют тибетскую буддийскую практику туммо (йога внутреннего огня)», – отметил буддийский лидер.

            Результативность аскетических практик, по его словам, указывает на то, что счастье – это не удовлетворение чувственных желаний и потребностей, не наличие или отсутствие чего-либо внешнего, а состояние ума. «Подлинное счастье находится внутри, а не снаружи, оно не связано с объектами внешнего мира и органами чувств», – добавил Далай-лама.

            Далай-лама подробно разъяснил слушателям из России краткий текст под названием «Три основы пути». Его автор – тибетский философ Чже Цонкапа. Он жил в XIV – XV веках и известен как реформатор буддизма и основатель школы Гелуг, последователями которой стали большинство российских буддистов и духовным наставником которой является Далай-лама.

            В тексте Цонкапы рассказывается о том, что необходимо каждому, кто решил стать Просветленным. Необходимо зародить в себе отречение от сансары (стремление освободиться от круговорота бытия), бодхичитту (стремление достичь просветления на благо всех живых существ) и мудрость (правильное воззрение на все явления мира, постижение пустотности).

            Говоря о первой основе пути, Далай-лама отметил, что «зародить в себе отречение от сансары можно, осознав четыре благородные истины». Эти истины буддизма гласят, что жизнь в сансаре полна страдания (буддисты используют термин «дукха» – беспокойство неудовлетворенности), страдание имеет причины, страдание можно прекратить и есть путь, ведущий к прекращению от страдания.

            Разъясняя вторую основу пути, Далай-лама процитировал строки Цонкапы: «Заключенные в стальную клеть цепляния за «я», окутанные со всех сторон непроглядным мраком неведения, существа рождаются снова и снова в бесконечной самсаре… Созерцая эту участь существ, некогда бывших нам матерями, породи наивысшее намерение – бодхичитту». При этом Далай-лама признался, что порой для большей силы воздействия этих строк заменяет словосочетание «участь матерей» на «свою участь».

            О третьей основе пути – мудрости постижения пустоты – Цонкапа говорит, что «пустота проявляется как причина и следствие». И осознание этого позволяет буддистам удерживаться от крайностей (как от этернализма – «крайности бытия», так и от нигилизма – «крайности небытия»).

            По словам Далай-ламы, «Три основы пути» Цонкапы готовят слушателя к восприятию главной темы настоящих учений – стихотворного трактата начала первого тысячелетия о природе Будды «Уттаратантры». Этот текст относится к «третьему повороту колеса учения», требует высоко уровня развития и редко преподается публично. Автором «Уттаратантры» считается Майтрея – Будда Грядущего. К учениям для россиян этот фундаментальный трактат с комментариями философа Асанги (IV век) впервые переведен и издан на русском языке. Суть его в том, что каждое живое существо обладает природой Будды (татхагатагарбхой) и может стать по-настоящему совершенным, Просветленным.

            Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года ежегодно по просьбе ламы Бурятии Ело Ринпоче, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и при поддержке верховного ламы Тувы Лобсанга Чамзы. Организаторами учений выступают Буддийский центр «Ринпоче Багша» (Бурятия), Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (Калмыкия) и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» (Москва).

            Ранее академик РАН, физиолог Святослав Медведев рассказал газете ВЗГЛЯД о своей беседе с Далай-ламой и стремлении российских ученых найти научное объяснение так называемой посмертной медитации – состояния, когда тела умерших буддийских монахов «какое-то время сохраняют подобие жизни тела».


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