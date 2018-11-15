Российские ученые помогут понять механизм «посмертной медитации»

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 23:45  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...

Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...

Как буква «Ё» разделила российское общество

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
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        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Российские ученые помогут понять механизм «посмертной медитации»

             29 ноября 2018, 19:25
          Фото: Hindustan Times/Imago/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Российские ученые в сотрудничестве с Далай-ламой могут попытаться найти научное объяснение так называемой посмертной медитации – состояния, когда тела умерших буддийских монахов «какое-то время сохраняют подобие жизни тела», рассказал академик РАН, физиолог Святослав Медведев. По его словам, уже собрана группа российских специалистов, готовых разобраться в этом вопросе.

          «Я начал собирать коллектив людей, которые могли бы заняться обозначенной проблемой», – сообщил в минувший четверг академик Святослав Медведев, основатель и первый директор Института мозга человека Академии наук, член бюро Отделения физиологических наук РАН. По словам ученого, «буквально вчера» у него был серьезный разговор о сотрудничестве с руководством Института радиотехники и электроники и с коллегами из Института медико-биологических проблем РАН.

          Непосредственным поводом для появления проекта изучения «посмертной медитации» с точки зрения биологии и нейрофизиологии стала беседа академика Медведева с Далай-ламой в его резиденции в Дхарамсале (Индия) в мае этого года. Российские ученые прибыли в составе целого «десанта» деятелей отечественной науки, приглашенных Далай-ламой в рамках его проекта контактов с учеными всего мира Mind and Life («Ум и жизнь»). Это была уже вторая по счету встреча с российскими исследователями, но, пожалуй, только сейчас диалог между светским и духовным знанием начал обретать практическое воплощение.

          В буддистской практике известны случаи своего рода «живых мощей» – лам, которые незадолго до смерти вошли в состояние длительного транса и остаются в нем.

          Судя по многочисленным свидетельствам, «человек, скажем, 30 лет находится «в состоянии смерти», при этом его тело, например, не высыхает», отметил Медведев. С рациональной точки зрения «объяснить очень трудно, и для этого нужно применить весь арсенал современной науки», добавил он.

          В России из таких «неумерших» наиболее известен лама Даши-Доржо Итигэлов, родившийся в 1852 году и «официально» покинувший мир в 1927-м. В 2002-м тело ламы было извлечено из саркофага и, как заявили тогда представители буддийской сангхи (общины), оно было не подвержено тлению. Отчасти это подтвердили и в Российском центре судебно-медицинской экспертизы. В частности, сообщалось, что «инфракрасная спектрофотомерия показала, что белковые фракции (в представленных препаратах) имеют прижизненные характеристики». Но в 2005-м все медико-биологические исследования тела ламы Итигэлова были приостановлены по распоряжению действующего главы российских буддистов Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.

          Теперь же, судя по словам академика Медведева, исследования должны возобновиться в самом центре тибетского буддизма и при непосредственной поддержке Далай-ламы. «Его святейшество обещал свою поддержку силами шести монастырей – это несколько тысяч буддийских монахов – для того, чтобы изучать вопросы того, что происходит при медитации, в том числе посмертной медитации», – пояснил Медведев. Помощь монахов может оказаться небесполезной, учитывая то, что в последнее десятилетие – по указанию Далай-ламы – многие послушники получают образование в европейских и американских университетах (в первую очередь в области точных и естественных наук, в том числе биологических).

          Далай-лама предложил создать лабораторию на базе одного из этих монастырей, рассказал Медведев. «Несколько месяцев назад мы, еще небольшим коллективом, договорились о том, что поедем в Бангалор на юге Индии. Поездка назначена на 7 декабря. Мы намерены посмотреть на месте, как там можно организовать исследования, договориться с монастырем о том, чтобы нам была оказана помощь и поддержка».

          «Мы будем изучать и электрофизиологические феномены, будем изучать и обмен веществ, проводить радиолокационное измерение внутренней и наружной температуры с точностью до сотых долей градуса», – перечислил физиолог.

          По его мнению, будет сделана попытка зафиксировать газообмен – «если дыхания нет, может быть кожное дыхание, которое поддерживает некоторые процессы».

          «Даже если мы не объясним, что происходит в посмертной медитации, такой коллектив наверняка получит очень много интересных открытий, находок», – полагает академик Медведев.

          По его словам, «наша группа – совершенно неформальная, у нас нет «отдела кадров». «Как всегда, стоит проблема финансирования. Мы сейчас собрали часть спонсорских денег на оплату поездки. Нам, конечно, очень нужна поддержка», – подчеркнул Медведев. Поддержку инициативе оказывает фонд «Сохраним Тибет», который работает «под духовным руководством» главы калмыцких буддистов Тэло Тулку Ринпоче – почетного представителя Далай-ламы в России.

          Сообщение академика Медведева прозвучало на круглом столе «Проблема сознания и современная наука», который прошел в минувший четверг на философском факультете МГУ. Несмотря на общефилософскую тему, сама встреча ученых – естественников и философов – была посвящена сугубо конкретной теме. Ученые суммировали свою реакцию на прошедший в мае визит в резиденцию Далай-ламы. Как уже было сказано выше, этот опыт контакта далеко не первый. А сам проект «Ум и жизнь», частью которого стали две встречи в Дхарамсале, существует с 1987 года. В книге Далай-ламы «Вселенная в одном атоме. Буддизм и наука на службе миру», русский перевод которой презентовали на встрече, упоминались встречи в рамках этого проекта с ведущими учеными американских Калифорнийского, Принстонского и Массачусетского технологического университетов. В «орбиту» проекта еще в 1990-е годы попадали и представители российской науки.

          Так, руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский рассказал участникам круглого стола: во время его визита в Индию в 1990-е годы (и в ходе обсуждения остро актуального тогда проекта расшифровки генома человека) ему поступило предложение из окружения Далай-ламы – помочь определить, как состояние медитации влияет на работу генов и мозга человека. Тогда ученый отказался, пояснив, что за участие в исследовании, в котором фигурирует термин «карма», его «просто выкинут из профессионального сообщества». Впрочем, сейчас академик осторожно приветствует диалог с буддийскими учеными, призывая учитывать, что практика буддизма помогает миллиардам людей, и «это работает».


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