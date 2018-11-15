Российские ученые помогут понять механизм «посмертной медитации»

Российские ученые в сотрудничестве с Далай-ламой могут попытаться найти научное объяснение так называемой посмертной медитации – состояния, когда тела умерших буддийских монахов «какое-то время сохраняют подобие жизни тела», рассказал академик РАН, физиолог Святослав Медведев. По его словам, уже собрана группа российских специалистов, готовых разобраться в этом вопросе.

«Я начал собирать коллектив людей, которые могли бы заняться обозначенной проблемой», – сообщил в минувший четверг академик Святослав Медведев, основатель и первый директор Института мозга человека Академии наук, член бюро Отделения физиологических наук РАН. По словам ученого, «буквально вчера» у него был серьезный разговор о сотрудничестве с руководством Института радиотехники и электроники и с коллегами из Института медико-биологических проблем РАН.

Непосредственным поводом для появления проекта изучения «посмертной медитации» с точки зрения биологии и нейрофизиологии стала беседа академика Медведева с Далай-ламой в его резиденции в Дхарамсале (Индия) в мае этого года. Российские ученые прибыли в составе целого «десанта» деятелей отечественной науки, приглашенных Далай-ламой в рамках его проекта контактов с учеными всего мира Mind and Life («Ум и жизнь»). Это была уже вторая по счету встреча с российскими исследователями, но, пожалуй, только сейчас диалог между светским и духовным знанием начал обретать практическое воплощение.

В буддистской практике известны случаи своего рода «живых мощей» – лам, которые незадолго до смерти вошли в состояние длительного транса и остаются в нем.

Судя по многочисленным свидетельствам, «человек, скажем, 30 лет находится «в состоянии смерти», при этом его тело, например, не высыхает», отметил Медведев. С рациональной точки зрения «объяснить очень трудно, и для этого нужно применить весь арсенал современной науки», добавил он.

В России из таких «неумерших» наиболее известен лама Даши-Доржо Итигэлов, родившийся в 1852 году и «официально» покинувший мир в 1927-м. В 2002-м тело ламы было извлечено из саркофага и, как заявили тогда представители буддийской сангхи (общины), оно было не подвержено тлению. Отчасти это подтвердили и в Российском центре судебно-медицинской экспертизы. В частности, сообщалось, что «инфракрасная спектрофотомерия показала, что белковые фракции (в представленных препаратах) имеют прижизненные характеристики». Но в 2005-м все медико-биологические исследования тела ламы Итигэлова были приостановлены по распоряжению действующего главы российских буддистов Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.

Теперь же, судя по словам академика Медведева, исследования должны возобновиться в самом центре тибетского буддизма и при непосредственной поддержке Далай-ламы. «Его святейшество обещал свою поддержку силами шести монастырей – это несколько тысяч буддийских монахов – для того, чтобы изучать вопросы того, что происходит при медитации, в том числе посмертной медитации», – пояснил Медведев. Помощь монахов может оказаться небесполезной, учитывая то, что в последнее десятилетие – по указанию Далай-ламы – многие послушники получают образование в европейских и американских университетах (в первую очередь в области точных и естественных наук, в том числе биологических).

Далай-лама предложил создать лабораторию на базе одного из этих монастырей, рассказал Медведев. «Несколько месяцев назад мы, еще небольшим коллективом, договорились о том, что поедем в Бангалор на юге Индии. Поездка назначена на 7 декабря. Мы намерены посмотреть на месте, как там можно организовать исследования, договориться с монастырем о том, чтобы нам была оказана помощь и поддержка».

«Мы будем изучать и электрофизиологические феномены, будем изучать и обмен веществ, проводить радиолокационное измерение внутренней и наружной температуры с точностью до сотых долей градуса», – перечислил физиолог.

По его мнению, будет сделана попытка зафиксировать газообмен – «если дыхания нет, может быть кожное дыхание, которое поддерживает некоторые процессы».

«Даже если мы не объясним, что происходит в посмертной медитации, такой коллектив наверняка получит очень много интересных открытий, находок», – полагает академик Медведев.

По его словам, «наша группа – совершенно неформальная, у нас нет «отдела кадров». «Как всегда, стоит проблема финансирования. Мы сейчас собрали часть спонсорских денег на оплату поездки. Нам, конечно, очень нужна поддержка», – подчеркнул Медведев. Поддержку инициативе оказывает фонд «Сохраним Тибет», который работает «под духовным руководством» главы калмыцких буддистов Тэло Тулку Ринпоче – почетного представителя Далай-ламы в России.

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Сообщение академика Медведева прозвучало на круглом столе «Проблема сознания и современная наука», который прошел в минувший четверг на философском факультете МГУ. Несмотря на общефилософскую тему, сама встреча ученых – естественников и философов – была посвящена сугубо конкретной теме. Ученые суммировали свою реакцию на прошедший в мае визит в резиденцию Далай-ламы. Как уже было сказано выше, этот опыт контакта далеко не первый. А сам проект «Ум и жизнь», частью которого стали две встречи в Дхарамсале, существует с 1987 года. В книге Далай-ламы «Вселенная в одном атоме. Буддизм и наука на службе миру», русский перевод которой презентовали на встрече, упоминались встречи в рамках этого проекта с ведущими учеными американских Калифорнийского, Принстонского и Массачусетского технологического университетов. В «орбиту» проекта еще в 1990-е годы попадали и представители российской науки.

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Так, руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский рассказал участникам круглого стола: во время его визита в Индию в 1990-е годы (и в ходе обсуждения остро актуального тогда проекта расшифровки генома человека) ему поступило предложение из окружения Далай-ламы – помочь определить, как состояние медитации влияет на работу генов и мозга человека. Тогда ученый отказался, пояснив, что за участие в исследовании, в котором фигурирует термин «карма», его «просто выкинут из профессионального сообщества». Впрочем, сейчас академик осторожно приветствует диалог с буддийскими учеными, призывая учитывать, что практика буддизма помогает миллиардам людей, и «это работает».