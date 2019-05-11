Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы президентской администрации Алексея Филатова.

«Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы администрации президента Украины», – говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента Украины.

Филатов занимал должность заместителя главы президентской администрации с июля 2014 года. В конце марта 2019 года Генпрокуратура Украины предъявила ему обвинение как соучастнику Курченко, которого в свою очередь обвиняют в крупных хищениях еще во времена президентства Виктора Януковича, передает ТАСС.

Тогда же обвинения предъявили и другим чиновниками из близкого окружения Порошенко, в том числе экс-главе администрации президента Борису Ложкину и бывшему руководителю Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.

Напомним, в субботу советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов страны Александр Данилюк сообщил, что Зеленский после инаугурации пересмотрит наиболее «одиозные решения» Петра Порошенко. Данилюк также посоветовал Порошенко «убрать за собой».

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