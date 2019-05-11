Советник Зеленского посоветовал Порошенко «убрать за собой»

Советник Зеленского, комментируя назначения Порошенко в последние недели работы, посоветовал ему «убрать за собой».

Советник нового главы государства Александр Данилюк заявил, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получат меньше доверия общества.

«Как они будут работать? Это называется «доживать по-новому». И это выглядит мелковато. <...> Все-таки, уходя, лучше за собой убрать», – сказал он в интервью украинскому агентству LIGA.net.

Данилюк также назвал недопустимым «волюнтаристское назначение судей Верховного суда, добропорядочность которых вызывала вопросы».

«Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим», – добавил Данилюк.

Ранее Порошенко сделал несколько кадровых перестановок. Так, он сменил начальника президентской охраны и назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда.