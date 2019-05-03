Порошенко уволил начальника своей охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил начальника своей службы безопасности Юрия Федорова, следует из указа украинского лидера.

Федоров занимал пост заместителя начальника управления государственной охраны – начальника службы безопасности президента Украины. Указ о его увольнении размещен на сайте главы украинского государства.

Юрий Федоров был начальником охраны Порошенко с 2014 года.

Напомним, Порошенко проиграл во втором туре президентских выборов на Украине. Пост главы государства займет шоумен Владимир Зеленский.