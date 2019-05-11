Зеленский пообещал пересмотреть «одиозные решения» Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации пересмотрит «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко, сообщил советник Зеленского, бывший министр финансов страны Александр Данилюк.

Данилюк в интервью изданию «Лига.нет» сообщил, что команда Зеленского отслеживает все назначения, которые производит Петр Порошенко. «Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества», – подчеркнул он, отметив, что в противном случае сложилась бы ситуация, при которой страна «доживала по-новому».

По его словам, команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции.

Данилюк добавил, что новый украинский президент готовится зачистить систему власти от представителей большого бизнеса. «Сейчас в системе хватает людей [Дмитрия] Фирташа, [Рината] Ахметова и других. Это им помогает конкурировать. Они стараются влезть внутрь, потому что государство не обеспечивает честную конкуренцию и эффективное регулирование экономики», – сказал экс-министр.

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Кроме того, избранный глава украинского государства считает необходимым запретить финансовым группам владеть медиа. «Субсидирование каналов на десятки миллионов долларов – это ни что иное как, цена, которую платят олигархи за политическое влияние. А оно неизбежно обходится нашим гражданам в тысячи раз дороже», – добавил советник Зеленского.

По его словам, план действий избранного президента Украины Владимира Зеленского на 100 дней после вступления в должность готов на 95%.

Советник признал, что в хотя команде «достаточно людей без опыта воплощения изменений», «они считают, что можно сделать очень многое за очень короткое время».

Ранее в субботу депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин внес на рассмотрение парламента проект постановления, согласно которому инаугурация избранного президента страны Владимира Зеленского пройдет в два этапа.

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