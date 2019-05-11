Назван район Москвы с наибольшим машинопотоком

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), ссылаясь на данные ИТС (интеллектуальной транспортной системы), сообщил через какой район столицы проезжает больше всего машин.

«Еще один интересный факт от ИТС – найден столичный район, через который проезжает больше всего машин, это – барабанная дробь – Выхино-Жулебино! Каждый день детекторы фиксируют 3,1 миллиона проездов разных видов авто во всем районе», – говорится в сообщении ЦОДД на странице в Twitter.

Ранее Москву назвали городом с самыми большими автомобильными пробками в мире, однако в ЦОДД поставили под сомнение эти данные.