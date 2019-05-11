Самолет из Москвы совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга

Самолет Boeing 737, прибывший рейсом из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга.

Самолет авиакомпании Nordwind, прилетевший из Москвы в Оренбург, совершил «жесткую посадку», обратный вылет судна задержан на неопределенное время, сообщил представитель компании Игорь Александров РИА «Новости».

Отмечается, что вылет самолета был запланирован на 12.10 по местному времени, но в настоящее время он стоит на перроне.

Александров также рассказал, что данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.

«После аварии в Шереметьево все перестраховываются», – добавил он.

Также сообщается, что почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.

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Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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