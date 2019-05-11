Познер рассказал о своем одиночестве

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Зачем США делают из России валютного манипулятора

Американский доллар слишком зависим от национальных валют других странФото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами

Минобороны США готово рискнуть жизнями согражданФото: Eric Gaillard/Reuters
Американское военное ведомство оказалось в центре скандала. Согласно сообщениям СМИ, чиновники минобороны пролоббировали в администрации Трампа серьезные послабления в области природоохранного законодательства. Сотни американских военных баз годами выбрасывали токсичные вещества в почву – и теперь отрава может попасть в питьевую воду американцев. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...

Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Познер рассказал о своем одиночестве

               11 мая 2019, 12:26
            Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
            Текст: Ольга Никитина

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            Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопросы поклонников, объяснил, почему считает себя одиноким человеком.

            «Я думаю, что по сути все люди одинокие. Был такой замечательный немецкий писатель Ганс Фаллада, который написал очень сильную книгу «Каждый умирает в одиночку»… Человек всегда пробивается к другому человеку, даже к самому близкому. Полного слияния, полного понимания – не может быть. И в этом смысле все люди одинокие», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

            «Другое дело, что одни отдают себе в этом отчет, понимают это и страдают от этого, а другие не понимают этого, но тоже страдают. А ведь человеку нужно, чтобы его кто-то понял, это очень важно», – отметил он.

            По словам Познера, любовь между двумя людьми в значительной степени определяется этим. «И я говорю не о первоначальном, не о страсти, не о желании обладать, а о любви, когда ты чувствуешь, что ты даже можешь не говорить, что человек тебя понимает безусловно. Но все равно, ведь если ты любишь человека и у тебя есть какие-то страдания, ты же не будешь все время говорить ему об этом, это тяжело, ты будешь его беречь и ты будешь сидеть со своим одиночеством. Так мы устроены», – заключил он.

            Познер с 2008 года состоит в третьем браке – с продюсером Надеждой Соловьевой. У него есть дочь Екатерина, которая с 1990 года живет в Берлине, внук и внучка, а также правнук.

            Ранее Познер объяснил, почему он не командный игрок.


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