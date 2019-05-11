Мать Собчак прокомментировала заявление Виторгана о Дне Победы

Российский сенатор, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова согласилась со словами бывшего мужа своей дочери, актера Максима Виторгана о праздновании Дня Победы, сообщает НСН.

По словам Нарусовой, ей «не нравится, что празднование 9 мая превращается в какое-то шоу или возбуждает какие-то милитаристские чувства», передает НСН.

«День Победы надо, несомненно, надо отмечать возложением венков, памятью», – сказала мать Ксении Собчак.

По мнению сенатора, при праздновании Дня Победы акцент был сделан на почитании памяти погибших и чествовании ветеранов Великой Отечественной войны.

Она также поддержала акцию «Бессмертный полк» в том случае, если люди выходят на шествие искренне. При этом Нарусова отметила, что ее сестра ежегодно принимает участие в «Бессмертном полку» с портретами родителей.

Ранее Виторган разместил пост в соцсетях, в котором написал, что День Победы – для тех, кто эту победу одержал, и тех, кто терял родных и близких, но их уже почти не осталось. А нам, отметил он, праздновать нечего. Эта фраза вызвала бурную реакцию, после чего актер пояснил, что множество СМИ вырвало эти слова из контекста, а он имел в виду «нашу вину перед нашими ветеранами».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что все шествия и парады в честь Дня Победы организуют не для того, чтобы «побряцать оружием и кого-то попугать», это делают в честь победителей.

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