Польша начала завозить нефть из России морским путем

Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из России морским путем из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

«В связи с закрытием нефтепровода «Дружба» концерн принял решение о покупке сырья из России по морскому пути из порта в Приморске», – передает сообщение компании РИА «Новости».

Там также отмечается, что «благодаря поставкам сырья морским путем, а также использованию запасов группа Lotus обеспечила запасы нефти еще на несколько недель».

В компании также рассказали, что сейчас представители концерна вместе с остальными НПЗ и PERN (оператор польской части нефтепровода «Дружба») «работают над решением проблемы загрязненной нефти как с технической стороны, так и коммерческой».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. После Белоруссия приостановила прием нефти из России.

Позже стало известно, что самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» до 29 июня.