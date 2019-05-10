Полицейские довели ребенка до слез из-за советской символики в Запорожье

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, потребовав снять пилотку с красной звездой.

На видеозаписи инцидента, опубликованной в Сети, видно, как девочка плачет и обнимает мать, стоя в окружении полицейских и толпы очевидцев. Из разговора понятно, что сотрудники правоохранительных органов заставили ребенка снять пилотку.

Возмущенные очевидцы назвали действия полицейских «позором» и «наглостью», призвав их «не уподобляться властям». На вопрос одного из прохожих, как дети с подобной символикой угрожают национальной безопасности страны, полицейские сослались на украинское законодательство.

Видео было опубликовано пользователем Катрин Янкина в Facebook.

Ранее сообщалось, что 9 мая на Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты, также были возбуждены пять уголовных дел «за использование запрещенной символики».