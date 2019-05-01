В Чечне отреагировали на извинения Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров не следит за историей с выпуском украинского юмористического шоу «ЧистоNews», где было показано, как он плачет, сообщил пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

«Рамзан Ахматович не отслеживает этот вопрос. Если кто-то что-то смонтировал и [комик, избранный президент Украины Владимир] Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека», – передает слова Каримова «URA.RU».

Ранее Зеленский извинился перед мусульманами за то, что использовал в своей программе «ЧистоNews» кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

Еще в 2014 года Зеленский неудачно пошутил над Кадыровым в эфире программы «ЧистоNews», где было показано видео плачущего главы Чечни, который якобы сожалеет о сносе памятника Ленину в Харькове.

Позже в Сети появилась информация, что ролик с Кадыровым был снят на похоронах его отца, однако в действительности главу Чечни сняли после одной из молитв. Тогда Зеленский публично извинился.

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