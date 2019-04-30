Зеленский извинился перед мусульманами за кадры с плачущим Кадыровым

Будущий украинский президент Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за то, что использовал в своей программе «ЧистоNews» кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

«Был какой-то видеоролик в нашей программе «ЧистоNews». Я даже не знал о нем, потому что не вел эту программу. Ее занимала другая редакторская группа. Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», – передает его слова РИА «Новости».

Зеленский пояснил, что ему позвонили и рассказали об этом видео, уточнив его мнение по этому поводу.

«Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю», – добавил Зеленский.

Он отметил, что религия – это болезненная тема с очень тонкой гранью.

«Это некрасиво просто – обижать другие интересы религиозные. Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», – сказал Зеленский.

Речь идет об инциденте еще 2014 года. Тогда Зеленский неудачно пошутил над Кадыровым в эфире украинского телеканала, показав видео, в котором плачущий президент Чечни якобы сожалеет о сносе памятника Ленину в Харькове. Позже в Сети появилась информация, что ролик с Кадыровым был снят на похоронах его отца, однако в действительности главу Чечни сняли после одной из молитв.

Тогда Зеленский публично извинился.

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