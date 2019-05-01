Грузия попросила США не забывать о ней на фоне Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что США могли бы назначить спецпреда по ее стране, чтобы грузинские проблемы на фоне украинских не отошли на второй план, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этой связи она сказала, что «одним из возможных вариантов для рассмотрения» было бы как раз назначение специального представителя США по Грузии, как это сделал Вашингтон в отношении Украины.

«Нельзя, чтобы из-за Украины проблема оккупированных регионов Грузии, наши конфликты отошли бы на второе место», – заявила президент.

Саломе Зурабишвили отметила, что именно по этой причине она высказывается за повышение уровня формата Женевских дискуссий по безопасности, которые ведутся после войны 2008 года.

«Мы должны дать понять нашим американским и другим партнерам, что вопрос Украины – очень серьезный, тут не может быть двух мнений, но это не означает, что вопрос Грузии должен отойти на задний план», – заявила президент Грузии.