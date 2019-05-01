Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито со вступлением на престол, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер пожелал новому императору Японии крепкого здоровья и многолетнего правления, говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

«За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент также выразил уверенность, что «дальнейшее наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности».

Напомним, наследный принц Японии Нарухито стал новым императором.

В ходе торжественной церемонии в императорском дворце Нарухито впервые обратился к японскому народу в качестве монарха.