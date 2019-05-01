Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

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1 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

Жители ЛНР первыми направили в Россию пакеты своих заявок на получение нового паспортаФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В Донбассе начался процесс приема заявлений на выдачу российских паспортов. Работу эту сопровождают организационные сложности и слухи, и даже имеются признаки действий мошенников, пытающихся заработать на ажиотаже. Какое количество жителей непризнанных республик желает получить паспорт и что в этой истории остается для них еще неясным? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»

Андрей Рева, по крайней мере, честен: он искренне ненавидит жителей ДонбассаФото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
Надежды жителей Украины на изменение политической линии страны после избрания нового президента, похоже, несбыточны. По крайней мере, только такой вывод можно сделать после скандала с одним из украинских министров. Он назвал жителей Донбасса «мразями» – и реакция киевских властей оказалась весьма показательной. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...

ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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            Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

            1 мая 2019, 11:16

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито со вступлением на престол, сообщает пресс-служба Кремля.

            Российский лидер пожелал новому императору Японии крепкого здоровья и многолетнего правления, говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

            «За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», – подчеркнул Владимир Путин.

            Президент также выразил уверенность, что «дальнейшее наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности».

            Напомним, наследный принц Японии Нарухито стал новым императором.

            На этом снимке четырехлетний Нарухито (в центре), который 1 мая официально вступит в должность императора Японии, на прогулке со своими родителями – императором Акихито и императрицей Митико

            В ходе торжественной церемонии в императорском дворце Нарухито впервые обратился к японскому народу в качестве монарха.


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