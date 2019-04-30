В Японии сменился император

Наследный принц Японии Нарухито стал новым императором, это произошло в 00.00 по токийскому времени (18.00 мск).

Церемония по поводу вступления 59-летнего Нарухито на престол состоится утром 1 мая по местному времени, передает ТАСС. В ней будут участвовать новая императрица Масако, члены семьи, премьер-министр Синдзо Абэ, главы министерств, руководство палат парламента, судьи Верховного суда и местные органы власти.

Новому монарху вручат символы полномочий – главная государственная и личная печать. Также Нарухито отдадут регалии: меч, драгоценную яшму.

После церемонии Нарухито обратится к нации. В ходе церемонии выступит и японский премьер. Отрекшийся от престола бывший император Акихито и его супруга Митико не будут принимать участие в торжествах.

Официальное заявление об отречении императора Акихито зачитал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. Президент России Владимир Путин также выразил признательность покидающему японский трон императору Японии Акихито.

Вечером 30 апреля Японский император Акихито выступил с обращением к нации, в котором простился с народом.