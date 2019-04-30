Японский император выступил с прощальной речью

Японский император Акихито выступил с обращением к нации, в котором простился с народом.

Церемония отречения Акихито проходит в Токио, в зале «Сэйдэн Мацу-но-ма» императорского дворца, трансляцию ведут телеканалы страны, передает РИА «Новости».

«Сегодня я заканчиваю свое служение в качестве императора. Я благодарен народу за слова, которые от его имени сказал премьер-министр Синдзо Абэ. Я счастлив, что 30 лет с момента своего восшествия на престол я пользовался доверием и уважением народа. Я молюсь о том, чтобы новая эпоха правления Рэйва, которая начнется с завтрашнего дня, была мирной и плодоносной. Я молюсь о счастье нашей страны и людей во всем мире», – сказал император.

В ходе церемонии в зал внесли регалии императора – меч, императорскую печать и государственную печать Японии. Кроме Акихито и его жены в зале также присутствуют наследник Нарухито с супругой, члены семьи и премьер-министр. Также в церемонии участвуют около 300 человек из разных ветвей власти.

Напомним, официальное заявление об отречении императора Акихито зачитал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

Президент России Владимир Путин также выразил признательность покидающему японский трон императору Японии Акихито.