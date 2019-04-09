Захарова предложила «идеологам демократизации» Украины уйти в монастырь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после агитации украинского президента Петра Порошенко с использованием фотографии российского лидера Владимира Путина все «идеологи демократизации Украины» должны уйти в монастырь.

«Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги «PR. Что это такое?», уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов «демократизации» Украины», – написала она в Facebook.

Так она прокомментировала заявление штаба Порошенко о том, что они якобы «не должны согласовывать» использование фотографии Путина с Кремлем, так как «задача рекламы – показать умение Порошенко смело смотреть в глаза российскому лидеру».

На Украине уже заметили, что противопоставление Порошенко и Путина в рамках избирательной кампании является нарушением норм украинского законодательства, так как использование фотографии российского лидера может быть использовано только с его согласия или в его интересах.

При этом ранее в штабе соперника Порошенко Владимира Зеленского предложили действующему главе государства извиниться перед избирателями за лозунг «Или я, или Путин». Координатор штаба Зеленского Дмитрий Разумков заметил, «если гарант Конституции перед выборами говорит: «Или я, или Путин», а за него голосуют 15% избирателей, то не могут ведь все остальные быть за Путина». В понедельник Порошенко принес извинения.