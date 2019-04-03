В штабе Зеленского припомнили Порошенко лозунг «Или я, или Путин»

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложили действующему главе государства Петру Порошенко извиниться перед избирателями за обвинения в «неправильном» голосовании.

«Это истерия наших оппонентов и это страшная вещь. Действующему президенту не мешало бы извиниться. Он называет треть избирателей страны марионетками одного из олигархов – это не ложится в канву европейского политического деятеля», – заявил координатор штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью «theБабель».

Также координатор напомнил про другой предвыборный прием, с помощью которого Порошенко пытался привлечь избирателей.

«Если гарант конституции перед выборами говорит «Или я, или Путин», а за него голосуют 15% избирателей, то не могут ведь все остальные быть за Путина», – отметил Разумков.

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Ранее команда кандидата Владимира Зеленского потребовала от Порошенко через контролируемое им парламентское большинство обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов и «перезапустить работу Национального агентства по противодействию коррупции».

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