Сравнение Порошенко с Путиным на Украине оказалось незаконным

Президент Украины Петр Порошенко в рамках избирательной кампании неоднократно прибегнул к противопоставлениям себя лидеру России Владимиру Путину, что является нарушением норм украинского законодательства, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Во вторник в Сети появились сообщения о том, что в Харькове установлены билборды, на которых Порошенко и Путин изображены лицом к лицу, а надпись на них гласит: «21 апреля. Решающий выбор». Кроме того, в Киеве же агитаторы, поддерживающие Порошенко, бесплатно раздают газеты, на которых изображены обращенные друг к другу лица российского и украинского лидеров, а над ними надпись: «21 апреля. Выбирай!».

«Изображение Путина в рекламе Порошенко в соответствии с законом могло быть использовано только в двух случаях: с согласия Путина и в интересах Путина или иных лиц. Возникает ряд вопросов ...: вы получили разрешение Путина, или просто действуете в его интересах?» – написала Лукаш в Twitter.

На появление на Украине плакатов с лицами глав двух государств критически отреагировал и бывший соратник Порошенко, депутат Верховной рады от его партии Сергей Лещенко, который недавно заявил о выходе из фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте. Такой пиар-ход Порошенко Лещенко назвал «одной из линий атак» на кандидата в президенты Владимира Зеленского, смысл которой – показать обществу, что «оппонентом Порошенко является не Зеленский, а Путин».

По мнению Лещенко, в такой форме агитации Порошенко «легко угадывается стиль (израильского политтехнолога) Моше Клугхарта, обкатанный в Грузии, Австрии и Румынии», которого депутат назвал «гуру черных технологий». «Это (используемые в избирательной кампании методы) говорит о том, что Порошенко исчерпал ресурс кампании по сути и перешел на банальные вбросы. Не от хорошей жизни, а от катастрофических рейтингов», – утверждает Лещенко.

Президент Украины Петр Порошенко 27 марта, еще перед первым туром выборов, в эфире телеканала ICTV заявил, что главным его оппонентом на выборах является российский лидер Владимир Путин. Тогда он подчеркнул, что избиратели на выборах президента должны сделать выбор – или они за Россию, или они за Украину, предполагая, что при выборе второго варианта украинцы обязаны отдать голос именно за него – Порошенко.

Уже после завершения первого тура выборов, когда стало ясно, что Порошенко серьезно отстал от Зеленского, в штабе последнего предложили действующему главе государства извиниться перед избирателями, которых власти обвинили в «неправильном» голосовании. В частности, координатор штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, «если гарант Конституции перед выборами говорит: «Или я, или Путин», а за него голосуют 15% избирателей, то не могут ведь все остальные быть за Путина». В понедельник Порошенко принес соответствующие извинения.