Путин прокомментировал доклад Мюллера крылатой фразой

Президент Владимир Путин прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» крылатым выражением «гора родила мышь».

По мнению российского лидера, информация о «вмешательстве» России в американские выборы является полным бредом, передает РИА «Новости».

«Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. То, что она закончит, как гора родила мышь, было понятно заранее. Я все время вам об этом говорил», – заявил Путин в ходе заседания Арктического совета.

«Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, лучше нас этого никто не знает, Россия не вмешивалась ни в какие выборы. И второе, не было никакого сговора между (президентом США Дональдом) Трампом и Россией. Мы не были знакомы с Трампом, он приезжал в Москву, но как бизнесмен, и это не было событием для нас», – добавил президент.

Он также подчеркнул, что ситуация в Америке является показателем внутреннего кризиса политической системы.

«Те группы, которые атакуют законно избранного президента, они не соглашаются с выбором американского народа. Это и есть кризис политической системы, мы раньше такого никогда не видели в истории США. Да, идет острая предвыборная борьба, но если кандидат побеждает, то с этим все соглашаются. Всегда так было. И объединяются вокруг главы государства ради реализации общенациональной цели, но ничего подобного сейчас в Штатах мы не видим», – сказал Путин.

Ранее в США завершили расследование относительно российского «вмешательства» в американские выборы. В России не нашли причин радоваться итогам.