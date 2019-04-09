Российский ученый нашел новые виды комаров в Арктике

Ученый Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) обнаружил девять новых видов комаров на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

«Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа», – цитирует сообщение ПГНИУ РИА «Новости».

До этого открытия считалось, что наземные экосистемы архипелага бедны, так как исследователями был описан только один вид этих насекомых, найденный еще в 1933 году.

Однако сейчас в ходе работ на территории островов обнаружены новые виды, проживающие в пресных водоемах: комары-звонцы являются важным элементом экосистемы, так как ими питаются некоторые птицы.

Крашенинников уверен, что один из обнаруженных видов комаров-звонцов можно рассматривать в качестве индикатора состояния окружающей среды Арктики, поскольку он широко представлен на территории России. Таким образом, по нему можно определять состояние пресных вод без дорогостоящих химических анализов.

Еще один обнаруженный вид живет только на территории Земли Франца-Иосифа, а на архипелаге Новая Земля обитает его ближайший родственник.

Отмечается, что найденные комары-звонцы могут существовать при минусовых температурах, так как их организмы содержат трегалозу, глицерин и другие многоатомные спирты, которые «позволяют полностью вмерзать в лед, сохраняя жизнеспособность, чтобы весной пробудиться».

«Комары-звонцы отличаются от известных нам кровососов, взрослые особи не питаются, кормятся только личинки», – добавили в ПГНИУ.

Ранее ученые предсказали, что с 2030-х годов летом в Арктике не будет ледяного покрова.