Участникам ВОВ с мая могут заметно повысить пенсии

Госдума в первом чтении приняла законопроект, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны; он позволит увеличить пенсии ветеранам на 9,5 тыс. рублей в месяц.

«Реализация законопроекта позволит повысить пенсии военных пенсионеров-участников войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц, что с учетом особых заслуг данной категории ветеранов перед Отечеством, их возраста и состояния здоровья имеет большое социальное значение», – заявила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, сообщает РИА «Новости».

Она также уточнила, что в настоящее время численность военных пенсионеров-участников Великой Отечественной войны составляет около 9 тыс. человек.

Планируется, что на расходы федерального бюджета на эти цели в 2019 году составят 0,95 млрд рублей, в последующие годы – до 1,42 млрд рублей.

Данный проект был разработан в связи с указом президента о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Согласно действующему законодательству, участникам войны установлены соответствующие меры соцподдержки, в том числе надбавки, повышения или возможность получения двух пенсий сразу – страховой по старости и по инвалидности.

Сейчас у тех, кто уволился с военной или приравненной к ней службы, пенсии рассчитываются из денежного довольствия (оклад по должности, оклад по воинскому званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).

С 2012 года при расчете военной пенсии оклад по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%. К этому моменту размер учитываемого денежного довольствия увеличился до 72,23%.

Законопроектом предлагается отменить данные ограничения для участников Великой Отечественной войны, тогда пенсии будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия.

В случае поддержки внесенного законопроекта, норма вступит в силу с 1 мая 2019 года.

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