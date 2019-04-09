Ростех отреагировал на подозрения Генпрокуратуры

Служба безопасности Ростеха во взаимодействии с Генпрокуратурой выявила факты хищения в госкорпорации.

Пресс-служба госкорпорации сообщает, что «речь идет о фактах, выявленных на предприятиях во взаимодействии со службами безопасности Ростеха и холдингов», передает ТАСС.

«Есть множество случаев, когда мы сами находим нарушителя, инициируем проверки. Только за 2018 год было инициировано более 250 уголовных дел», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с правоохранительными органами и надзорным ведомством налажены «очень плотный контакт и эффективное взаимодействие».

Ранее из доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленном в Совет Федерации, стало известно, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.