В ДНР сообщили о попытках ВСУ спрятать награбленное в Донбассе от ОБСЕ

Украинские военные под предлогом ротационных мероприятий скрывают от ОБСЕ и вывозят огромное количество награбленного в Донбассе гражданского имущества, заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Так, по его словам, 58-я мотопехотная бригада ВСУ уже нескольких дней проводит ротационные мероприятия, погружая на железнодорожной станции технику и личный состав бригады. При этом украинские военные запрещают доступ к этой станции представителям ОБСЕ и не дают им зафиксировать эти мероприятия на фото и видео, передает РИА «Новости».

«По имеющейся информации, причинами такой скрытности является: во-первых, сокрытие от ОБСЕ реального количества вывозимого запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники, число которого отличается от списка, предоставленного командованием ВФУ для отвода в места хранения в соответствии с договорённостями», – рассказал представитель ДНР.

Еще одной причиной он назвал попытку ВСУ «скрыть от общественности последствия своих подвигов в зоне «ООС», а именно вывоз сельскохозяйственной техники, гражданского автотранспорта, а также других материальных средств, простыми словами результаты мародерства».

В начале апреля Безсонов рассказывал, что штаб операции ВСУ в Донбассе пытается с помощью дезинформации об «успехах» украинских войск на линии соприкосновения повысить электоральный рейтинг президента Украины Петра Порошенко.