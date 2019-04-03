ДНР заявила о попытках ВСУ спасти Порошенко ложью о новых «завоеваниях»

Штаб операции ВСУ в Донбассе пытается с помощью дезинформации об «успехах» украинских войск на линии соприкосновения повысить электоральный рейтинг президента Украины Петра Порошенко, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Действующий президент Украины, стремительно теряя поддержку электората, о чем свидетельствует результат первого тура голосования, активизировал действия по повышению своего рейтинга. В этих целях штаб «ООС» участил информационные вбросы о якобы имеющихся успехах ВСУ по занятию стратегически важных объектов в «серых зонах», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Речь идет об информации, появившейся в украинских СМИ на прошлой неделе, перед первым туром выборов – в ней сообщалось, что ВСУ якобы заняли часть прифронтовой Горловки. А 2 апреля появилась ложная, по данным Донецка, информация об уничтожении опорного пункта народной милиции ДНР.

«Данная дезинформация целенаправленно публикуется в украинских СМИ для создания у общественности положительного и боеспособного образа ВСУ на фоне развала украинской армии, который происходит в реальности», – добавил Безсонов.

Он выразил мнение, что в ближайшее время снова могут появиться ложные сообщения о «завоеваниях» Киева.

Ранее в ДНР рассказали, как украинские силовики мешали украинцам голосовать против Порошенко.