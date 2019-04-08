Полиция обнаружила четырех детей в захламленной квартире в Мытищах

Открыто уголовное дело в отношении женщины, которая держала четырех детей в захламленной квартире в Мытищах, сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении 32-летней жительницы Москвы открыто уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

Мать держала своих детей возрастом от 2 до 8 лет в квартире, которая была не пригодна для проживания из-за антисанитарных условий. Дети не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике, у троих не было свидетельств о рождении.

Детей, которым теперь требуется помощь дефектолога и логопеда, забрали органы опеки. Тревогу подняли соседи, которые давно не видели малышей и вызвали полицию.

В марте в квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением.

Позднее в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве был найден девятилетний ребенок, который остался без еды и средств к существованию.