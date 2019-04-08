Макгрегор напал на мужчину после слов об «избиении русскими»

Ирландский боец Конор Макгрегор побил в Дублине мужчину, заявившего, что спортсмен был избит русскими, сообщают ирландские СМИ.

Инцидент произошел в одном из пабов столицы Ирландии, передает «Советский спорт» со ссылкой Irish Mirror.

Макгрегор выступал на сцене паба, что не понравилось одному из посетителей. Мужчина обратился к бойцу со словами «Русские избили тебя», после чего завязалась драка. Сообщается, что во время потасовки спортсмен ударил своего оппонента о барную стойку. Столичная полиция начала расследование инцидента.

На прошлой неделе Макгрегор обвинил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в разжигании конфликта между спортсменами. Ранее ирландец оскорбил жену Нурмагмедова, назвав ее в соцсетях «полотенцем». Россиянин в ответ назвал Макгрегора насильником, пригрозив «карой».