Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова

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3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Британия выступила за цензуру для российского кино

Кадр со съемочной площадки «Балканского рубежа», одного из героев которого сыграл Гойко МитичФото: «Блесс-Фильм»
Апгрейд Вижн
ARCHANGEL STUDIOS
В центре очередной клеветнической кампании против России оказался фильм «Балканский рубеж», посвященный марш-броску российского десанта на Приштину. Британская The Times выступила за запрет картины, посчитав ее частью коварного плана Путина по развязыванию войны на Балканах. Но самое интересное в том, что заявление редакции – это ложь от первого до последнего слова. Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
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Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...

Донбасс стал центром «Русского мира»

Андрей Бабицкий, журналист
В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
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            Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова

               3 апреля 2019, 13:39
            Фото: SMG/Zuma/GLobal Look Press
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Ирландский боец Конор Макгрегор назвал супругу российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова «полотенцем» в соцсетях, сообщают СМИ.

            Ирландский атлет написал пост в Twitter «твоя жена – полотенце» и прикрепил фотографию своего оппонента по UFC вместе с супругой, скрывающей лицо плотной фатой согласно национальным традициям, сообщает 360.

            Напомним, недавно Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Свой последний бой он провел 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США, когда проиграл Нурмагомедову в бою за титул в легком весе.

            После этого он назвал россиянина «маленькой крысой».


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