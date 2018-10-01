Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор назвал супругу российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова «полотенцем» в соцсетях, сообщают СМИ.

Ирландский атлет написал пост в Twitter «твоя жена – полотенце» и прикрепил фотографию своего оппонента по UFC вместе с супругой, скрывающей лицо плотной фатой согласно национальным традициям, сообщает 360.

Конор назвал жену Хабиба полотенцем, но потом, видимо, передумал и быстренько удалил твит. Трухнул? pic.twitter.com/6iWu8Fh2DL — Телеканал 360° (@360tv) 3 апреля 2019 г.

Напомним, недавно Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Свой последний бой он провел 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США, когда проиграл Нурмагомедову в бою за титул в легком весе.

После этого он назвал россиянина «маленькой крысой».