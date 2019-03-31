Макгрегор вновь оскорбил Нурмагомедова

Завершивший на прошлой неделе карьеру боец смешанных единоборств Конор Макгрегор продолжил оскорблять своего бывшего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова, назвав его «маленькой крысой».

«У тебя забрали деньги, глаза твоих братьев подбили, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», – написал он в Twitter в ответ на сообщение Нурмагомедова с благодарностью поклонникам за поддержку.

Во вторник 30-летний Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Свой последний бой он провел 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США, когда проиграл Нурмагомедову в бою за титул в легком весе.

После завершения Магрегором карьеры Нурмагомедов заявил, что «в джунглях может быть только один король».