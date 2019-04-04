Макгрегор решил вернуться в ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор, в конце марта объявивший о завершении карьеры в смешанных единоборствах (MMA), намекнул, что может возобновить выступления.

Макгрегор написал в Twitter, что хочет «двигаться вперед вместе со всеми моими поклонниками всех вероисповеданий».

«Увидимся в октагоне», – добавил он.

Напомним, 26 марта стало известно, что Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Последний бой ирландец провел 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул в легком весе.

Отметим, что в апреле Макгрегор начал нападки в Сети на супругу Нурмагомедова, которую назвал «полотенцем». Позже он удалил эту запись.

Россиянин ответил на оскорбления со стороны Макгрегора, пригрозив тому карой и назвав насильником.