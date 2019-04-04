Макгрегор назвал Нурмагомедова инициатором конфликта

Ирландский боец Конор Макгрегор обвинил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в разжигании конфликта между спортсменами.

«Я помню это хорошо. В 2016 году ты угрожал моему тренеру Джону Каване. Это было еще до того, как вы напали на моего друга Лобова в отеле в Бруклине. Вспомни, когда все начиналось. Бог все видит», – цитирует ирландца «Чемпионат».

Макгрегор обратился к Нурмагомедову в Twitter, но вскоре удалил сообщение. В своем заявлении он сослался на переписку 2016 года, в которой Кавана, комментируя отказ Нурмагомедова проводить бой летом из-за Рамадана, посоветовал молодым бойцам выбирать религию с умом. В ответ на это россиянин призвал тренера быть осторожным, шутя про религию.

Недавно ирландский спортсмен оскорбил жену Нурмагмедова, назвав ее в соцсетях «полотенцем». Россиянин ответил на оскорбления со стороны Макгрегора, пригрозив тому карой и назвав насильником.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, после чего намекнул, что решил вернуться в ММА.