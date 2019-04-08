Трамп уволил главу Секретной службы

Американский лидер Дональд Трамп снял с занимаемой должности главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Секретная служба США подчинена министерству внутренней безопасности страны, занимается в том числе охраной первых лиц государства.