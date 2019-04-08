Букмекеры назвали фаворита президентских выборов на Украине

Лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский остается фаворитом второго тура президентских выборов на Украине по мнению букмекеров.

Так, компания ElectraWorks Limited, известная под австрийским брендом Bwin, принимает ставки на победу Зеленского с коэффициентом 1,3 к 1, а действующего президента Петра Порошенко 3,3 к 1, в то время как неделю назад они составляли 1,22 к 1 и 4 к 1, сообщает «Интерфакс».

«Пари-Матч» увеличил шансы на победу Порошенко до 2,9 к 1 с 3,1 к 1, ставка на Зеленского, напротив, снижена до 1,45 к 1 с 1,35 к 1. Один из ведущих букмекеров – 1Xbet – дает на победу главы государства 2,56 к 1 (на прошлой неделе 3,096 к 1), победа Зеленского оценивается коэффициентом 1,21 к 1 (1,336 к 1 неделю назад). Еще одна компания – «Фаворит спорт» принимает ставки с коэффициентами 2,95 к 1 на Порошенко и 1,35 к 1 на его оппонента.

Перед началом голосований на Украине клиенты британских букмекерских компаний назвали Зеленского фаворитом выборов.