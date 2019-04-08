Следователь рассказал об угрозе убийства свидетелей по делу Арашукова

Свидетелям по делу временно отстраненного сенатора Совета федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова могут угрожать убийством, сообщил следователь.

«Как следует из оперативной справки, на свидетелей может оказываться давление вплоть до их убийства. На свидетелей, которые могут давать показания, может быть оказано давление, им угрожает физическая расправа. Данные материалы предоставлены в суд», – передает заявление следователя ТАСС.

Сообщается, что представитель Следственного комитета попросил суд оставить решение о продлении ареста Арашукова без изменений, поскольку только содержание обвиняемого под стражей позволит расследовать дело.

Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Также арестован отец сенатора Рауль Арашуков, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» за хищения газа на сумму свыше 30 млрд рублей.