Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, следует из распоряжения председателя правительства.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В конце марта сообщалось, что Медведев до 1 июня поручил подготовить концепцию нового КоАП.