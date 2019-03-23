Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 июня подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабинета министров.

Подготовкой займется Минюст «совместно с Минэкономразвития России (...) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций».

Концепция нового КоАП будет разработана для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».