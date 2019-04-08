Младшеклассники осквернили почти 40 могил в Бурятии

Полиция по горячим следам задержала двух школьников младших классов, которые повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел в это воскресенье. Оперативники насчитали на кладбище 37 поврежденных надмогильных сооружений, сообщается на сайте МВД.

Двое мальчиков 8 и 9 лет, учащиеся местной школы, сознались, что повредили надгробия из баловства.

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В отношении родителей составлен протокол по ст. 5.35 КоАП (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поставит учащихся на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что подростки в Кашире закидали Вечный огонь снегом. В январе прошлого года полиция установила личности двух школьниц, которые осквернили Вечный огонь в парке 30-летия Победы города Абинска Краснодарского края.