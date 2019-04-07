Юнкер решил бороться с делением на Западную и Восточную Европу

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире радиопередачи Еuronetplus призвал «положить конец опасному разделению» ЕС на Западную и Восточную Европу; он выразил сожаление, что восточноевропейские члены Евросоюза зачастую занимают позицию, отличающуюся от западноевропейских государств, создавших сообщество.

«Я работаю над тем, чтобы положить конец этому опасному, с моей точки зрения, разделению Европы на Западную и Восточную», – приводит его слова РИА «Новости».

Юнкер подчеркнул, что Европа не состоит из двух блоков.

«Европа должна дышать обеими легкими. Но надо, чтобы легкие желали дышать вместе», – добавил глава ЕК, отметив, что именно западноевропейские страны стояли у истоков создания сообщества.

В прошлом году Юнкер предлагал ввести в ЕС систему принятия решений в ряде областей квалифицированным большинством. В настоящее время решения Европейского совета и Совета ЕС по вопросам внешней политики принимаются консенсусом – в случае отсутствия единогласного мнения стран-членов ЕС решения могут быть заблокированы. Квалифицированное большинство определяется как не менее 55% членов ЕС, в которых сосредоточено не менее 65% населения государств сообщества.

Противоречия Западной и Восточной Европы особенно видны в миграционных вопросах. Даже под угрозой санкций восточноевропейские страны отказываются принимать на своей территории сравнительно небольшое число беженцев.