ЕК разработала правила для защиты выборов в ЕС от внешнего влияния

Европейская комиссия в скором времени предложит на рассмотрение странам Евросоюза новые правила для защиты выборов от возможного внешнего влияния, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту о положении дел в ЕС.

«Мы должны занять решительную позицию для защиты свободных и справедливых выборов в Европе», – сказал глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

Он также призвал ЕС стать независимым игроком в международных отношениях. «Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным глобальным игроком в международных отношениях», – заявил Юнкер, передает РИА «Новости».

Кроме того, Юнкер потребовал ускорить реализацию совместной оборонной политики, подчеркнув, что «ЕС не намерен милитаризоваться», но ему нужна большая независимость в сфере обороны.

Юнкер также заявил, что Евросоюз должен квалифицированным большинством принимать отдельные решения в вопросах внешней политики. «Мы подготовим предложения, чтобы в определенных, но не во всех областях внешней политики можно было принимать решения квалифицированным большинством», – сказал он.

Мандат Юнкера на посту главы исполнительной коллегии ЕС истекает осенью 2019 года.