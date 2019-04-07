Над Москвой опасно сблизились два самолета

Бизнес-джет Falcon, вылетавший из Шереметьево в Париж, подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, направлявшемуся из Лондона в Гонконг, сообщил источник в органах управления воздушным движением.

Источник «Интерфакса» сообщил, что сработала наземная система предупреждения и самолеты удалось вывести из потенциально опасной зоны.

Позднее представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» (ГК по ОрВД), предоставляющей аэронавигационные услуги, сообщил РИА «Новости», что информация об опасном сближении самолетов не соответствует действительности. «Опасных сближений в московской воздушной зоне в минувшие сутки зафиксировано не было», – сказал он.

Ранее на этой неделе сразу четыре российских авиалайнера столкнулись с птицами во время полета, самолеты не получили критических повреждений.

В середине марта грузовой самолет при заходе на второй круг в московском аэропорту Шереметьево опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому лайнеру.