Лавров осудил США за попытку «изобрести сделку века» по Палестине

Россия озабочена данными о характере американской «сделки века», которую Вашингтон собирается провести по палесино-израильскому вопросу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Нас тревожит то, что происходит в регионе, то, что происходит на палестинских территориях. И у нас нет каких-либо сомнений в необходимости придерживаться в полной мере той международно-правовой базы, которая была сформирована международным сообществом в виде резолюции Совбеза ООН и арабской мирной инициативы», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что решение вопроса должно быть «на двухгосударственной основе», односторонние действия, заметил Лавров, «не доведут до добра».

«У нас, конечно же, вызывает большую тревогу нелегитимный дестабилизирующий характер решений Соединенных Штатов по Иерусалиму, по Голанским высотам, равно как и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую «сделку века», о которой только и говорят, но которую никто так и не видел», – подчеркнул Лавров.

Он добавил, что просачиваются оценки о том, «что это за сделка», и эти данные «вызывают самую глубокую озабоченность».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание США Голанских высот израильской территорией может быть предтечей продвигаемой США «сделки века» по ближневосточному урегулированию.